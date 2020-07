​Alentejo e Ribatejo com “Rota do Megalitismo”

É dos mais marcantes monumentos do megalitismo europeu e também o maior conjunto de menires estruturados da Península Ibérica. O Cromeleque dos Almendres, no concelho de Évora, é agora Zona de Proteção Especial (ZEP), de acordo com uma portaria do Governo, assinada pela secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Carvalho Ferreira, e já publicada em Diário da República.



Segundo a portaria, para proteger a “envolvente do imóvel classificado” como Monumento Nacional e “assegurar o seu enquadramento paisagístico”, mas promovendo a sua fruição, foi necessário estabelecer algumas limitações. Foram sugeridas pela Direção-Geral do Património Cultural, juntamente com a Direção Regional de Cultura do Alentejo, a colaboração da Câmara de Évora e o parecer favorável do Conselho Nacional de Cultura.

A criação de uma área de sensibilidade arqueológica, a necessidade adotar medidas preventivas para a salvaguarda e acompanhamento arqueológico, no caso de alterações do uso do solo e do coberto vegetal, são algumas dessas restrições definidas pelo Governo.

O diploma define o monumento como sendo “o mais notável exemplo das primeiras arquiteturas megalíticas, remontando provavelmente ao neolítico médio”, destacando-se “a sua dimensão, ainda com 95 monólitos, a presença de gravuras em alguns deles e o seu bom estado de conservação.”

Situado na Herdade dos Almendres, na União das Freguesias de Nossa Senhora da Tourega e Nossa Senhora de Guadalupe, o sítio classificado corresponde “às mais antigas construções coletivas sagradas deste período” e apresenta “possível significado astronómico”, sublinha a portaria governamental.

O Cromeleque dos Almendres foi, precisamente, um dos cenários escolhidos, pela Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo a par da Anta-Capela em São Brissos, em Montemor-o-Novo, para apresentar a “Rota do Megalitismo”.

Integrada no projeto “Rotas do Touring Cultural do Alentejo e Ribatejo”, os percursos pretendem transportar os turistas e visitantes até aos diversos locais onde se encontram menires, cromeleques ou dólmenes nestas duas regiões, que, a par com a Bretanha (França), são detentoras da “maior densidade e variedade de vestígios e monumentos megalíticos”.

Com sugestões de visita de sete e três dias a “Rota do Megalitismo”, à semelhança das dedicadas à Cultura Avieira, às Fortificações e ao Barroco, que também fazem parte deste “touring cultural”, a nova rota apresenta propostas que atravessam todo o território de fruição associadas à temática.

Há, ainda, sugestões de visita a outros espaços culturais assim como a locais onde se vai poder degustar as gastronomias regionais e pernoitar.

O projeto, que abrange os 58 municípios que integram a ERT, pretende “enriquecer a experiência e o conhecimento dos visitantes sobre o território”, além de querer “potenciar o número de dias de estadia no Ribatejo e no Alentejo”, explica a entidade, numa nota enviada à Renascença.

As informações sobre as quatro rotas temáticas, estão disponíveis em brochuras em português, espanhol, francês e inglês, mas também online nos websites do Turismo do Alentejo e do Ribatejo, onde vai poder visualizar os cinco filmes promocionais das rotas.