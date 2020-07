Negócio TAP. PSD acusa Governo de desbaratar dinheiro

O PSD acusa o Governo de desbaratar dinheiro com a TAP. O deputado Cristóvão Norte lembra que o que “visava a privatização de 2015 era exatamente a restruturação que agora vai acontecer”.

Se António Costa “não tivesse revertido essa privatização” feita então pelo governo de Passos Coelho, a compra da parte do acionista privado teria agora custado menos 45 milhões de euros”, argumenta o social-democrata. O negócio “poderia ser feito por apenas 10 milhões de euros”, afirma Cristóvão Norte, sustentado no relatório do Tribunal de Contas de 2018.

À acusação do PSD, o deputado socialista Carlos Pereira responde que “se não tivesse havido a operação de recompra feita em 2016”,que permitiu ao Estado ficar com 50% do capital da TAP, “a companhia já nem sequer seria portuguesa.”

O vice-presidente da bancada socialista admite que o Governo vai ter de usar de” inteligência económica e política para convencer Bruxelas a aceitar um plano estratégico e de restruturação da TAP que sirva as necessidades do turismo e a coesão do país”. Carlos Pereira defende que” o que importa agora é afinar o interesse da TAP com o interesse do país” .E para convencer a Comissão Europeia, “o principal argumento é a viabilidade económica “da companhia de bandeira portuguesa.

Sobre os custos do plano de restruturação da TAP, o deputado Carlos Pereira diz não ter razões para admitir que os mil e 200 milhões não vão chegar, “porque o valor foi estimado com base numa avaliação rigorosa das necessidades da companhia”, no contexto crítico da pandemia que atravessamos.

Já Cristóvão Norte “tem dúvidas de que a restruturação da TAP permita à companhia ser viável e cumprir a sua vocação estratégica” como companha de bandeira. O deputado social-democrata confessa que,” nada se sabendo sobre o plano estratégico e de restruturação, sente a maior perplexidade e todas as interrogações sobre o desfecho deste processo”.

O plano de restruturação da TAP terá de ser apresentado pelo Governo nos próximos seis meses. Foi esse o prazo dado pela Comissão Europeia. Por enquanto, apenas se sabe que prevê uma injeção de capital do Estado, sob a forma de empréstimo ,de mil e 200 milhões de euros. Injeção financeira que foi objeto de uma providência cautelar da Associação Comercial do Porto. O governo já aprovou em Conselho de Ministro a resolução declarando o interesse público da injeção de capital que em princípio fará morrer o mecanismo judicial. No entanto, Nuno Botelho, presidente da Associação, diz que “os pressupostos da providência se mantêm válidos”. E nomeadamente o facto de 96 por cento dos voos da TAP saírem atualmente do aeroporto de Lisboa, em detrimento das outras regiões do país .Nuno Botelho diz que “se a TAP é estratégica, é só para Lisboa e Vale do Tejo”.

O advogado Fernando Antas da Cunha considera no entanto que se “o interesse público” tiver sido a única questão invocada pelo Supremo Tribunal Administrativo, será decretada “a inutilidade superveniente da lide”.

Antas da Cunha considera que a solução encontrada pelo Governo para a TAP “tem vantagens relativamente a uma eventual nacionalização”, que o Governo manteve em cima da mesa ao longo de toda a negociação com o acionista David Neeleman. A imposição do domínio do Estado teria “custos muito significativos “ e traria ao Estado e à TAP “a perspetiva de uma série de injunções (obrigações) que efetivamente não seriam nada de desejável nesta altura”.

Esse conflitos seriam dirimidos provavelmente em sede de tribunal arbitral, fora portanto dos tribunais comuns. Antas da Cunha admite que” embora não conheça o acordo parassocial (o que vincula os acionistas e não a empresa),o habitual é que conste uma cláusula de arbitragem obrigatória.” O advogado considera ainda que “ uma nacionalização seria sempre um mau indicador que o país daria”. E defende que agora que se sabe que a TAP volta a ter poder pública, “o importante é percebermos que TAP vamos ter. Se irá integrar-se numa das grandes companhias. Ou se será uma companhia de nicho”.