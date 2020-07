Sérgio Conceição não quer distrações e está focado no Belenenses

O treinador do FC Porto não vai em festas antecipadas e não ouvir falar de faixas encomendadas e deixa o alerta.

"Se calhar o objetivo de quem diz isso é mesmo distrair. Temos de nos concentrar nas tarefas de cada um, fazer com que o coletivo seja forte. Se cada um trabalhar o máximo, o coletivo será forte. Percebendo também o grupo de trabalho, há estratégias para mexer com esse lado emocional, motivá-los ao máximo e dar alguma tranquilidade”, disse Sérgio Conceição.

O técnico dos dragões diz-se focado apenas no Belenenses, sem querer saber do alargamento da distância para o Benfica.

"O nosso trabalho é o mesmo, é exatamente a mesma coisa, focamo-nos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, sabemos que vai ser uma luta até ao fim por isso esse realismo está presente na minha postura, no meu trabalho, não muda nada. O balneário sente e pensa da mesma forma que eu", referiu.

Sobre o adversário, Conceição espera “o Belenenses SAD que tem jogado ultimamente, com uma dinâmica um bocadinho diferente do jogo que fizemos no Jamor”.

Nakajima continua “fora de jogo” por questões disciplinares e o técnico repete que tem é de preocupar-se “com o Licá, Cafú, Bruno Coelho”.

O FC Porto tem seis pontos de vantagem sobre o Benfica na frente da I Liga.