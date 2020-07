Marcano é a única baixa do FC Porto, este sábado, na véspera da receção ao Belenenses, a contar para a 30.ª jornada do campeonato.

O central espanhol fez tratamento à lesão que o afastará do que resta da temporada. De resto, Sérgio Conceição contou com todo o plantel, no treino.

O FC Porto-Belenenses está agendado para domingo, às 21h30, no Estádio do Dragão. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.