Não há rastreio de cancro da mama no Norte desde março

Veja também:

As unidades de rastreio do cancro da mama do Norte estão fechadas desde março, impedindo a viabilização milhares de exames vitais para diagnóstico precoce da doença.

Está em causa a não renovação do acordo entre o Núcleo do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) e a Administração Regional de Saúde.

De acordo com o Jornal de Notícias, as 19 unidades de rastreio que a Liga tem na região Norte, no âmbito do Programa de Rasteio do Cancro de Mama, estão prontas a trabalhar. Mas a questão administrativa mantém as portas encerradas desde março.

Em declarações à Renascença, o presidente do núcleo norte da Liga revela que deixaram de poder fazer entre 20 a 30 mil mamografias e estão a pagar a 80 funcionários sem que possam trabalhar.