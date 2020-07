Há mais um morto e três novos casos com Covid-19 em Reguengos de Monsaraz

Veja também:

Sobe para nove o número de vítimas mortais com Covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz. A notícia é avançada à Renascença pelo presidente da Câmara José Calixto.

A vítima mortal é uma mulher de 87 anos que faleceu no Hospital do Espirito Santo onde estava internada.

O autarca adianta que foram ainda registados três novos casos, dois na comunidade e um entre os utentes do lar.

No hospital de Évora estão internados 17 utentes do lar, quatro dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos.

Nestas declarações à Renascença, o autarca garante um ambiente de "tranquilidade absoluta" entre os residentes.

Com a situação no lar, o concelho de Reguengos de Monsaraz regista o maior surto da doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 do Alentejo.