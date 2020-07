Covid-19 em Portugal. Há mais sete mortos e 413 casos

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde registou mais sete mortos e 413 novos casos de Covid-19, em Portugal, nas últimas 24 horas. De acordo com o relatório tornado público este sábado continua ainda por esclarecer a notificação de 200 casos na área da Grande Lisboa.

Dos casos novos agora registados, 317 são na região de Lisboa e Vale do Tejo. As sete mortes registadas nas últimas 24 horas registaram-se também todas em Lisboa e Vale do Tejo. Esta região do pais ultrapassa já os 20 mil casos desde o início da pandemia.

De acordo com o documento, há neste momento 489 pessoas internadas (menos seis do que ontem), das quais 73 em Cuidados Intensivos.

O boletim indica ainda a existência 28.772 casos já recuperados.

Desde o início da pandemia registaram-se em Portugal 43.569 casos positivos e 1.605 mortes. Há neste momento 13.192 casos ativos da doença, um número que tem vindo a registar subidas ligeiras pelo quinto dia consecutivo.

[em atualização]