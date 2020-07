Presidente dos EUA abre celebrações do Dia da Independência a defender símbolos nacionais

O Presidente dos Estados Unidos abriu na sexta-feira as celebrações do Dia da Independência no Monte Rushmore, onde defendeu os monumentos do país, quando se vive um debate sobre racismo e símbolos nacionais.

"O Monte Rushmore [famoso pelos rostos de quatro ex-presidentes esculpidos na montanha] será para sempre um tributo eterno aos nossos antepassados à nossa liberdade", disse Donald Trump num estrado decorado com bandeiras norte-americanas e com o cenário de fundo do imponente monumento.

"Este monumento nunca será profanado. Estes heróis nunca serão desfigurados. O seu legado nunca será destruído", prometeu, enquanto os participantes aplaudiam e gritavam "USA, USA [EUA, EUA]".

Nos últimos dias, Trump criticou a remoção de estátuas e de símbolos confederados no meio de protestos raciais que se espalharam pelo país após a morte do afro-americano George Floyd às mãos de um polícia branco.