Covid-19. Irão determina que quem não usar máscara não pode aceder a serviços públicos

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Guias e explicadores: as suas dúvidas esclarecidas

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números Os iranianos que não usem máscaras não vão poder aceder aos serviços públicos e as empresas que não cumprirem os protocolos de saúde serão fechadas por uma semana, disse o presidente Hassan Rouhani, no sábado, ao lançar novas medidas para tentar conter o coronavírus. O Irão está a lutar contra a disseminação do coronavírus, com o número total de casos a atingir os 237.878 no sábado e mais 148 mortes elevando o número de vítimas do país para 11.408, disse a porta-voz do Ministério da Saúde, Sima Sadat Lari, na televisão estatal. O uso de máscaras torna-se obrigatório a partir do domingo em locais públicos cobertos, disse Rouhani na televisão pública depois de as restrições mais severas serem impostas em cidades e vilas de cinco províncias onde o surto está a crescer e a aumentar depois de uma redução a partir de meados de abril.

"Os funcionários do governo não devem servir as pessoas que não usam máscaras e os funcionários que não as usam devem ser considerados com estando a faltar e mandados para casa", disse Rouhani. Num site do Governo foram publicadas fotos de Rouhani, que raramente é visto usando uma máscara, com uma colocada no rosto. Os infetados têm o "dever religioso" de notificar outras pessoas, disse Rouhani, acrescentando que "manter a infeção em segredo viola os direitos de outras pessoas". O governo está a tentar convencer uma população relutante em aceitar máscaras e uma campanha de uma semana pela televisão estatal está a alertar os telespectadores que "coronavírus não é uma piada".