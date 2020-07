Coronavírus. Itália com mais 21 mortos

Veja também:

A Itália registou 21 mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas, o que eleva o total de vítimas mortais para 34.854 desde 21 de fevereiro, informa a Proteção Civil.

Desde sexta-feira foram registados mais 235 casos de contágio, o pior número desde 26 de junho, e isso tendo em conta que foram realizados 51 mil testes, quando chegaram a ser realizados mais de 70 mil. O número total de casos é de 241.419.

O número de recuperados desde o início da emergência é de 191.944, ou seja, mais 477 em 24 horas e o número atual de doentes desceu para 14.621 (-259).

As autoridades do país vigiam com particular atenção três regiões, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio, depois de na sexta-feira o Ministério da Saúde ter indicado que a capacidade de contágio do vírus (RT) está acima de 1 nestas zonas.

Este sábado, foram confirmados 51 novos casos na Emilia-Romagna, quatro em Veneto e 31 em Lazio, números que estão ainda longe dos relativos à região mais afetada, a Lombardia, que teve 95.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 526 mil mortos e infetou mais de 11 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.