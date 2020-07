Autoridades cavam valas comuns na Bolívia por causa da pandemia

Veja também:

As autoridades locais na Bolívia começaram a cavar valas comuns para enterrar as vítimas da Covid-19.

A medida revela a forma como o país sul-americano se está a preparar para a próxima fase da pandemia, que já fez 1.200 mortos no país, num total de 35.500 casos positivos.

Os números de infeções na Bolívia é baixo em comparação com países vizinhos, como o Peru, Chile e Brasil, mas recentemente houve um novo pico de casos que está a sobrecarregar o sistema de saúde nacional em certas zonas.

Um exemplo é Cochabamba, uma cidade no centro da Bolívia que foi atingido com particular gravidade, e onde as vítimas de Covid-19 não têm sido sepultados, com mais de 135 corpos a aguardar enterro.

A medida de cavar valas comuns está a preocupar os residentes, que se preocupam que as valas comuns provoquem novas infeções nos bairros perto dos cemitérios.

A Bolívia teve o seu primeiro caso de coronavírus no dia 10 de março, mas o número de infeções aumentou a pique depois de o Governo ter começado a implementar medidas de desconfinamento para facilitar a retoma económica.