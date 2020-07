Paços de Ferreira aproxima-se da manutenção com reviravolta em Setúbal

O Paços de Ferreira deu passo importante rumo à manutenção, este sábado, ao operar a reviravolta no terreno do Vitória de Setúbal. A equipa de Pepa venceu por 2-3, a contar para a 30.ª jornada do campeonato.

O Vitória inaugurou o marcador aos 27 minutos, por intermédio de Mathiola e, nos descontos da primeira parte, Pirri ampliou a vantagem. Ao intervalo, tudo parecia controlado para a equipa da casa.

Porém, logo a abrir a segunda parte, Douglas Tanque reduziu. O Paços galvanizou-se e, aos 61 minutos, Maracás empatou a contenda. Dez minutos depois, Denilson Júnior consumou a reviravolta pacense.

Com esta vitória, o Paços passa a somar 34 pontos, que o colocam no 12.º lugar da tabela classificativa, mais sete que o Portimonense, primeira equipa abaixo da linha de água. Já os sadinos continuam com 30 pontos, na 16.ª posição, e podem ser caçados pelos algarvios já nesta jornada.