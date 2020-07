Goleada na estreia de Artur Jorge

O Sporting de Braga goleou por 4-0 o lanterna-vermelha Desportivo das Aves, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que marcou a estreia de Artur Jorge no comando técnico dos minhotos.

Após um nulo ao intervalo, os golos dos avançados Rui Fonte (49 minutos), Ricardo Horta (54), Abel Ruiz (83) e Paulinho (90+3), proporcionaram uma estreia positiva a Artur Jorge, que ocupa até ao fim da época o lugar de Custódio Castro, cuja saída foi anunciada na quarta-feira pelo clube minhoto.

O Braga, que tinha vencido apenas um dos cinco jogos disputados desde a retoma do campeonato, consolidou o quarto lugar, com 53 pontos, e ficou a dois do Sporting, terceiro colocado, com menos um jogo, enquanto o D. Aves, já despromovido ao segundo escalão, mantém-se na 18.ª e última posição, com 14.

Veja o resumo do jogo.