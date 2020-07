Antigo jogador do FC Porto testa positivo para Covid-19

Igor Lichnovsky, antigo jogador do FC Porto, testou positivo para Covid-19. Foi o próprio central chileno, atualmente no Cruz Azul do México, que o revelou nas redes sociais.

Lichnovsky está assintomático e a cumprir a quarentena determinada pelas autoridades de saúde do México.

"Quero partilhar convosco que esta semana testei positivo para Covid-19. Graças a Deus, estou assintomático e sinto-me bem. A minha família não foi infetada, todos estão a seguir as precauções recomendadas e estamos de quarentena", disse.

O central, de 26 anos, foi contratado pelo Cruz Azul ao Necaxa, na época passada, quando o português Pedro Caixinha treinava o clube. Formado no Unversidad do Chile, Lichnovsky foi contratado pelo FC Porto em 2014.

Foi campeão da II Liga, pelo Porto B, em 2015. Na época seguinte foi promovido ao plantel principal, então orientado por Julen Lopetegui, e fez três jogos, antes de ser cedido ao Sporting de Gijón, no mercado de inverno.

Na época seguinte, 2016/17, foi emprestado ao Valladolid, da II Liga espanhola, e em 2017 o FC Porto transferiu Lichnovsky para o Necaxa do México, a troco de cerca de dois milhões de euros.