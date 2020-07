Teatro D. Maria II recupera peças que a pandemia não deixou fazer

Esta semana temos um Ensaio Geral cheio de propostas de teatro. Desde logo porque esta sexta-feira começou mais uma edição do Festival de Teatro de Almada, com um calendário alargado e com mais peças de companhias portuguesas. Olhamos também a nova temporada do Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa que resgata cerca de 20 peças que ficaram por levar à cena devido ao estado de emergência. Mais à frente, temos as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins e o novo trabalho do músico brasileiro Zeca Baleiro. Uma homenagem à música portuguesa.