Presidente executiva da Associação Portuguesa de Hotelaria pede plano económico para o Algarve

É preciso avançar com uma intervenção no Algarve para acudir a uma grave crise económica causada pela quebra abrupta do turismo. No programa "Adiante", a presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal lembra o peso do setor na economia nacional e do Algarve na oferta turística portuguesa e avisa para a necessidade de uma ação direccionada aquela região do sul do país.

"Com o nível brutal de desemprego que existe, há uma imensa preocupação. O Algarve em particular vai precisar de um plano muito intensivo, não só para o turismo, mas para a economia do Algarve. Tem uma dependência muito grande do turismo e sem ele o Algarve passa mesmo muito mal. É o principal destino turístico nacional e quando o Algarve espirra todo o país se constipa. E se o turismo se constipa, a economia do país tem uma pneumonia", afirma a antiga diretora-Geral do Turismo na edição desta semana do podcast que analisa os desafios deixados pela pandemia em diversos sectores económicos e sociais.

O programa foi gravado imediatamente antes de ser noticiada a decisão britânica de excluir Portugal Continental da lista de países onde os turistas ingleses podem passar férias sem cumprir quarentena no regresso. A presidente executiva (CEO) da associação que representa os hotéis diz que é preciso reinventar a ligação a outros mercados turísticos para aquela zona em particular.

"O Algarve não tem no mercado espanhol um grande esteio, como tem no mercado britânico ou alemão. É preciso neste momento reinventar-nos junto de alguns mercados com campanhas em mercados que não são tradicionais para nós, incluindo Espanha, Reino Unido, França, Alemanha. Ir buscar um pouco mais longe e imaginar como o vamos fazer. Até porque o mercado americano - e a Europa ainda não abriu fronteiras com os EUA - estava a crescer muitíssimo em Portugal", complementa Cristina Siza Vieira neste podcast especial da Renascença, transmitido semanalmente em parceria com a Gama Glória, Sociedade de Advogados.