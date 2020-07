Saída de Bruno Lage do Benfica é oficial

O Benfica confirma que chegou, este sábado, a acordo com Bruno Lage para rescindir o contrato como técnico principal.

A informação oficial foi comunicada à CMVM, sem, no entanto, revelar valores.

Leia comunicado na integra:

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que formalizou hoje a rescisão do contrato de trabalho desportivo com o treinador Bruno Miguel Silva do Nascimento (Bruno Lage)”.

O técnico, campeão nacional na época passada, tinha contrato até 2024. A equipa está entregue, interinamente, a Veríssimo, o adjunto principal de Lage nos encarnados, enquanto Luís Filipe Vieira procura treinador.

No total, Bruno Lage somou 51 vitórias, 12 empates e 13 derrotas (181-76 em golos), em 76 jogos.