Países seguros para inglês ver

Numa altura em que os números da Covid-19 continuam a preocupar na região de Lisboa, Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici analisam os efeitos que esta situação está a ter na imagem do país.



Os dois correspondentes comentam também as polémicas nacionais da semana, incluindo a intervenção do Governo na TAP e as críticas de Fernando Medina às chefias da Saúde.

A reabertura de fronteiras entre Portugal e Espanha é outro dos temas deste Visto de Fora, que olha ainda para a mudança no governo francês e para a campanha eleitoral na Galiza, em tempos de pandemia.