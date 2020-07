O Festival de Teatro de Almada arranca esta sexta-feira e estende-se até dia 26 de julho. Devido à pandemia da Covid-19, terá menos presenças internacionais do que nos últimos anos e será, assim, uma edição com mais portugueses.

“Este ano, por via da impossibilidade de as companhias poderem viajar, tivemos que optar por espetáculos portugueses, alguns deles já estavam programados, outros contactamos as companhias no sentido de poderem vir estrear a Almada alguns espetáculos que estavam a ensaiar e que não puderam ensaiar, porque os teatros fecharam, entretanto”, explica à Renascença o diretor do festival.

Rodrigo Francisco recua ao ano de 1984 para lembrar que “as primeiras edições foram portuguesas” e que só “a partir dos anos 90, o festival começa a ser pioneiro na apresentação de espetáculos que viessem de fora e, desde aí, esse cariz internacional foi-se marcando cada vez mais”.

A 37.ª edição do Festival de Almada conta com a presença de 17 companhias e não haverá espetáculos ao ar livre.

A abertura é marcada por uma estreia do Teatro Experimental de Cascais, num ano em que o Festival de Teatro de Almada presta homenagem ao ator Rui Mendes, “um ator que é uma referência já para várias gerações de espetadores e também colegas profissionais de teatro, de cinema e da televisão”, refere o diretor.

Segundo Rodrigo Francisco, a exposição “O ator que queria ser sinaleiro” vai ao “encontro do que se vive hoje em dia, a uma espécie de exposição take a way” e pode ser visitada no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada.

“É um contentor ou uma arca de Nóe, em que as pessoas poderão levar uma parte dessa exposição para suas casas´”, acrescenta.

Para a realização da 37.ª edição do Festival de Almada, e tendo em conta as medidas de contenção face à pandemia Covid-19, a Companhia de Teatro de Almada e a Câmara Municipal de Almada adotaram várias medidas excecionais de salvaguarda da segurança de todos os intervenientes.

Além do cancelamento de espetáculos ao ar livre, foi reduzida a lotação das salas, em conformidade com a legislação em vigor, e aumentado o número de sessões, de forma a garantir que o maior número de pessoas tenha a oportunidade de assistir, em segurança, aos 17 espetáculos que integram o programa deste ano.