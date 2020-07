Jovane e Vietto dão passo em frente na recuperação

Jovane Cabral e Luciano Vietto ainda não estão a treinar sob as ordens de Rúben Amorim, mas evoluíram, na situação clínica, esta sexta-feira.

Ambos os jogadores estiveram no relvado, ao contrário do que tem acontecido nos últimos dias. Jovane complementou esse trabalho com exercícios no ginásio. Vietto fez programa idêntico e ainda tratamento à lesão. Francisco Geraldes fez tratamento e ginásio, enquanto Luiz Phellype prossegue o plano de reabilitação.

Rúben Amorim prepara a deslocação ao terreno do Moreirense, a contar para a jornada 30 da I Liga, e já vai contar com Acuña, que trabalha sem limitações.

O desafio está agendado para segunda-feira, às 21h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.