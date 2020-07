Antunes interessa ao Sporting

O jornal "A Bola" anuncia, na edição desta sexta-feira, que o Sporting está interessado em contratar Antunes. Os leões pretendem apostar nos jovens da formação e compor o plantel com jogadores experientes, como é o caso do internacional português, ex-Getafe.

Aos 33 anos, o lateral-esquerdo chegaria a Alvalade a custo zero, depois de ter terminado contrato com o clube espanhol.

Esta época, Antunes sofreu uma lesão grave e foi pouco utilizado no clube em que se destacou nas duas temporadas anteriores, com mais de 60 jogos realizados. Em entrevista à Renascença, ainda antes de acertar a saída do Getafe, o jogador reconheceu que "gostaria de regressar a Portugal".

Treze vezes internacional por Portugal, Antunes, formado no Freamunde, passou por Paços de Ferreira, Roma, Lecce, Leixões, Livorno, Panionios, Málaga, Dínamo de Kiev e Getafe.