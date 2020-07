Papa Francisco doa 25 mil euros ao Programa Alimentar Mundial

A verba expressa o “sentimento de proximidade do Santo Padre para com os afetados pela pandemia e para com os que estão comprometidos com serviços essenciais em favor dos pobres e dos mais fracos e vulneráveis da nossa sociedade”.



O Papa Francisco, através do Departamento de Serviço para o Desenvolvimento Humano Integral, doou 25 mil euros ao Programa Alimentar Mundial.

Trata-se de “uma oferta simbólica como mais um sinal de preocupação face à atual emergência”, refere o Departamento de Serviço para o Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano.

De acordo com o organismo da Santa Sé, “esta quantia pretende, em particular, constituir uma expressão imediata do sentimento de proximidade do Santo Padre para com os afetados pela pandemia e para com os que estão comprometidos com serviços essenciais em favor dos pobres e dos mais fracos e vulneráveis da nossa sociedade”.

O Departamento de Serviço para o Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano acrescenta ainda que é também “um sinal de encorajamento paterno para com o trabalho humanitário da Organização e de outros países que, neste momento de crise, quiseram aderir a formas de apoio ao desenvolvimento integral e à saúde pública, como contaste à instabilidade social, à falta de segurança alimentar, ao aumento do desemprego, ao colapso dos sistemas económicos das nações mais vulneráveis”.

O Programa Alimentar Mundial (PAM), Programa Mundial de Alimentação ou Programa Alimentos para o Mundo é uma das maiores agências humanitárias do mundo, estando filiada na Organização das Nações Unidas (ONU).