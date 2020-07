“Não alinhar em despedimentos também é ajudar”, diz líder da CIRP

Provincial das Religiosas do Amor de Deus, a irmã Graça Guedes é a nova presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal. Foi eleita esta semana para um mandato de três anos, contando na vice-presidência com o padre Pedro Fernandes, responsável em Portugal pelos missionários espiritanos.

Em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, Graça Guedes fala das prioridades e desafios da CIRP para os próximos anos. Não esconde que há uma crise de vocações, mas acredita que é possível fazer mais ao nível da pastoral juvenil, e que a preparação para a Jornada Mundial da Juventude - que Lisboa vai acolher em 2023 - dará os seus frutos. Melhorar a comunicação e dar mais testemunho do que fazem será uma das apostas.

Sobre a nova crise económica, garante que as diversas congregações vão continuar atentas e com a “mão na massa”, dando resposta às necessidades que surgirem, porque essa é a missão de quem consagrou a vida a Deus.

Entre as linhas de ação definidas pela CIRP para os próximos três anos está a de "dar atenção aos sinais destes tempos que são imprevisíveis, conjugando maleabilidade e firmeza". É um grande desafio assumir a presidência da CIRP no atual contexto de muita incerteza quanto ao futuro?

Sem dúvida, nestes tempos não é fácil assumir esta missão, no entanto aceitei o desafio e cá estamos para poder fazer o melhor de que formos capazes, contando com todos.

"Que as consagradas e os consagrados se coloquem na linha da frente diante da nova normalidade" é outra das indicações que saíram do encontro. Mas, isto já não acontece? Se tivermos em conta o trabalho que é feito nas áreas da saúde mental, do acolhimento e cuidado dos deficientes, muitas das respostas que existem no país são da Igreja, e os religiosos e religiosas não são quem está já com a "mão na massa" nestas várias áreas?

Sem dúvida, já acontece. Mas, é um desafio sempre presente na nossa vida como consagrados, e por isso aparece aqui de novo, para nos recordar que não podemos esquecer este campo, não termos medo de arriscar a nossa vida, sempre para bem de todos aqueles que precisam de nós, por isso é atual, mas é algo a que queremos dar continuidade.

Estamos a falar num contexto muito particular que surpreendeu a humanidade no seu todo, a pandemia, e é nesse sentido que se fala em "nova normalidade". De que forma é que estas crises desafiam as congregações a repensar as áreas a que se dedicam, nomeadamente a nível social?

Primeiro é responder a tudo aquilo que hoje nos é colocado pela frente, sermos uma resposta, podermos acolher com a tal normalidade de que se fala aqui, esta normalidade de acolher na linha da frente. Ou seja, não termos medo só porque estamos a viver uma pandemia, que muito nos pode causar dano, mas não ter medo disso e estarmos abertos a poder responder com aquilo que somos, cumprindo as diretrizes que nos vão sendo dadas pela Direção Geral de Saúde (DGS), e conseguirmos não fechar as nossas portas com medo de também ficar doentes, por exemplo, o que já tem acontecido. Por isso é um desafio permanente.

Outra questão relacionada é que do ponto de vista financeiro e económico há um agravamento das situações de pobreza e uma redução nas receitas disponíveis. Há lições a tirar daquilo que aconteceu com a Troika e com a crise de 2008, que possam ser aplicadas para o momento atual?

De certa maneira sim, porque efetivamente nós já experimentámos isso, e hoje verifica-se de novo, o que também nos preocupa. Por isso não queremos deixar de colaborar com a nossa sociedade, sobretudo com os que neste momento estão a padecer mais, quer por falta de emprego, quer por verem os seus rendimentos reduzidos, quer também porque precisam da nossa colaboração, assegurando os seus postos de trabalho. Porque, de facto, nós os consagrados temos muitas obras e muitas pessoas que colaboraram connosco a quem devemos remunerar corretamente, e isso também é, de certa maneira, responder. Não alinhar pelo despedimento, por exemplo, também é ajudar, conseguirmos que as pessoas possam manter os seus postos e continuar a colaborar connosco, ajudando aqueles que mais precisam e que são os destinatários das nossas missões.

Atualmente é também Superiora Provincial em Portugal das Religiosas do Amor de Deus, que atuam no campo da Educação: têm colégios, lares de infância, mas também têm vindo a alargar a ação no campo social, com uma residência sénior, em Fátima. Isso resultou das necessidades que foram identificando ao longo do tempo?

Sim. Esta última construção da residência sénior foi, no fundo, para responder a duas necessidades: por um lado o facto de termos aumentado o número de irmãs com idade avançada, e querermos ter uma resposta de qualidade para estas irmãs que gastaram a sua vida nas várias missões; e depois não ficarmos só no nosso aconchego, de sermos bem cuidadas, mas sermos também uma presença para os que precisam. Daí que, ao pensarmos numa residência, foi para podermos ser resposta à sociedade, para que aqueles que nesta etapa da sua vida - a da terceira idade - ou doentes, possam recorrer e ser cuidados com qualidade. A par dos serviços que prestamos, de saúde e de cuidados aos utentes, há também toda a parte de evangelização, proporcionar que nesta etapa da vida os idosos possam também experimentar esta presença de Deus nas suas vidas.

E admitem alargar esta resposta?

De momento temos esta residência, e também estamos num lar de idosos, que não é nossa propriedade. Mas, não pomos de parte, se viermos a ter condições para ajudar mais pessoas que precisem desta ajuda, sim. Está em aberto.

Voltando à sua nova missão na presidência da CIRP: nos últimos três anos já foi vice-presidente deste organismo da Igreja que congrega os institutos religiosos femininos e masculinos, e as sociedades de vida apostólica que existem em Portugal, tendo em vista a “coordenação e o auxílio mútuo”. Tem havido um crescimento a esse nível? Há hoje mais colaboração entre congregações do que havia há 15 ou 20 anos, por exemplo?

Penso que sim, tem vindo a crescer esta consciência da necessidade de nos unirmos, até porque ao nível dos números, o que vemos é que vamos reduzindo, então há que fazer esforços para nos unirmos e podermos trabalhar nesta intercongregacionalidade. E isso também se tem verificado nos diálogos, nas formações. São temáticas que hoje estão muito em cima das nossas reflexões, e procuramos que em cada um dos Institutos se vá tomando consciência da necessidade de nos unirmos para podemos ser a resposta efetiva e eficaz para a nossa sociedade, de acordo com os carismas que cada Instituto tem.

Essa colaboração já acontece ao nível da formação, do noviciado, e também no âmbito da Comissão de Apoio às Vítimas de Tráfico de Pessoas (CAVITP), que junta várias instituições religiosas. A ideia é alargar este tipo de experiência e de trabalho conjunto a outras áreas?

Sim, as linhas de ação vão muito no sentido de podemos crescer muito mais do que aquilo que se tem feito nestas várias vertentes e comissões, de podermos chegar a um maior número de pessoas, ser uma resposta mais eficaz, podermos trabalhar mais em rede.

Referiu há pouco que o número de consagrados, religiosos e religiosas, vai sendo cada vez menos. Fala-se muito de crise de vocações... há de facto uma crise de vocações? Como presidente da CIRP esta também será uma prioridade de ação?

Também. De facto os dados estão publicados, e eu por acaso até pensava que eramos menos... ainda somos um número razoável.