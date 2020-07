​Pedro Henriques. "FC Porto pode tirar os moldes para as faixas"

O título de campeão nacional está "nas duas mãos" do FC Porto e Pedro Henriques crê que os dragões "podem já tirar os moldes para as faixas". Apesar de aconselhar a que haja facilitismos, o antigo defesa está convicto de que o Porto vai conquistar o troféu "e não vai ser de aperto".

A distância de seis pontos para o Benfica e a vantagem no confronto direto sustentam a opinião do antigo jogador dos dois clubes. Além dos números, Pedro Henriques olha também para a substância e não vê um Benfica capaz de fazer tremer o FC Porto.

"Se tivéssemos um Benfica forte, o Porto teria de ter mais cuidado, mas terá sempre de ter cuidados porque está a um dedinho de tirar a taça do palanque. Ao Porto bastarão duas vitórias para agarrar, de vez, o campeonato", observa.

"Porto recuperou da apatia do reinício do campeonato"



O próximo obstáculo do FC Porto é o Belenenses SAD. Um jogo em que Pedro Henriques prevê "uma vitória do FC Porto", uma equipa que "recuperou da apatia do reinício do campeonato".

Pedro Henriques vaticina a vitória azul e branca, até porque no Dragão, o Belenenses "não consegue criar muitos problemas" aos portistas. Mas convém não esquecer que nestes tempos nenhum dos favoritos tem justificado os méritos que ostenta.

Pedro Henriques salienta que, no caso do Porto, o maior problema é a eficácia no ataque. "O Porto desperdiça muitas oportunidades de golo, o que tem muito a ver com as características dos jogadores que o Sérgio gosta. O Porto não tem um 'matador', mas tem 'carros de assalto', como o Marega, o Soares ou o Zé Luís", avalia.

Belenenses SAD tem qualidade para garantir a permanência

Também antigo jogador do Belenenses, Pedro Henriques considera que a equipa de Petit "tem condições para ficar na I Liga". No entanto, "nesta altura do aperto", quem sobrevive é quem "tem nervos de aço e quem errar menos".

O Belenenses SAD está acima da linha de água, mas tem um Portimonense agarrado à esperança de trocar de posição com os clubes que estão perto.



"Estou convencido que o Belenenses, com mais uma vitória, tem condições para ficar na I Liga, mas a teoria não vale nada, nem garante manutenções", finaliza o agora comentador Pedro Henriques.

O FC Porto, líder da I Liga, com seis pontos de vantagem sobre o Benfica, recebe o Belenenses SAD, 14.º classificado, quatro pontos acima do Portimonense, a primeira equipa abaixo da "linha de água".

O jogo, relativo à jornada 30, está marcado para domingo, às 21h30. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.