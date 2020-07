Mais riscas e tons de amarelo. FC Porto apresenta nova camisola

Mais riscas e detalhes em amarelo são as novidades na camisola azul e branca do FC Porto, para a próxima temporada. Os dragões apresentaram aquele que será o novo equipamento principal e que estará à venda nas lojas do clube já a partir deste fim de semana.

O clube lança também o lema para a próxima época. O "Dragões Juntos" deste ano é substituído pelo "Nação Porto". O mote estará inscrito no interior da camisola, com uma gola em V.

Em declarações publicadas no site do clube, o diretor-geral da New Balance, marca que patrocina o FC Porto, fala de "um equipamento moderno, que mistura inovação e performance, com o legado e o orgulho na tradição que vigora no clube".

O FC Porto irá apresentar os equipamentos alternativas nos próximos dias. Fica já também definido que o equipamento principal dos guarda-redes terá o preto como cor predominante, com grafismo abstrato nas mangas.