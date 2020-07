FC Porto continua a preparar receção ao Belenenses

O FC Porto continuou a preparação para a receção ao Belenenses, no próximo domingo, apenas com uma baixa por lesão.

Marcano é o único lesionado. O defesa-central foi operado a uma grave lesão e não voltará esta época e limitou-se a fazer tratamento. Nakajima continua a treinar à parte do grupo de trabalho.

Os dragões encerram a preparação com um treino no sábado, às 11h00, antes da conferência de imprensa de antevisão de Sérgio Conceição, às 12h30.

O FC Porto-Belenenses joga-se no domingo, no Estádio do Dragão, às 21h30, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.