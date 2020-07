PS propõe Francisco Assis para presidente do Conselho Económico e Social

O PS propôs o seu antigo líder parlamentar Francisco Assis para substituir Correia de Campos no cargo de presidente do Conselho Económico e Social (CES), eleição se realiza no próximo dia 10 na Assembleia da República.

"Francisco Assis é um dos nossos melhores quadros, tendo indiscutível credibilidade na vida política portuguesa", declarou à agência Lusa a presidente do Grupo Parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes.

Para ser eleito no cargo de presidente do CES, Francisco Assis necessita de dois terços dos votos dos 230 deputados, o que implica necessariamente um acordo entre PS e PSD.

É a figura socialista escolhida para substituir Correia de Campos, que não conseguiu ser reeleito.