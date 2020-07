Excluir Portugal dos corredores de viagem internacionais? “Uma decisão errada e absurda”

Veja também:

Como vê esta decisão do Reino Unido?



Para nós esta decisão é injusta, errada, até absurda. Nós entendemos que há todas as condições de segurança designadamente nas regiões de tradicional destino do turismo britânico, estou a falar da madeira, estou a falar do algarve. E basta fazer uma comparação entre as imagens que nós vemos sobre Portugal e as imagens que ainda há menos de duas semanas vimos sobre as praias inglesas para responder facilmente à pergunta quais são os destinos mais seguros para as pessoas passarem férias.

Estamos aqui perante um incidente diplomático. Como classificaria o episódio?

Eu classifico isto como um episódio menos feliz, um episódio bastante triste de uma relação como é a relação bilateral entre Portugal e o Reiuno Unido, que até por ser histórica, até por ser entre os mais velhos aliados do mundo teria merecido na minha opinião um outro comportamento por parte das autoridades britânicas.

E a decisão do Reino Unido baseia-se nos dados relativos à Covid-19 dos últimos catorze dias?

Esse indicador é muito falível. Só para vermos o absurdo disto, é muito estranho que um pais que tem à data de hoje 28 vezes menos óbitos devidos a Covid do que outro, seja sujeito a quarentena por parte deste. Mas é isto que está a acontecer. O Reino Unido tem à data de hoje 28 vezes mais mortes devidas à Covid-19 do que Portugal.