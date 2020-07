Sobe para 52 o número de infetados em lar de Alcabideche

O número de infetados com Covid-19 no lar de Alcabideche, em Cascais, no distrito de Lisboa, subiu para 52 depois de terem sido realizados os testes aos colaboradores da instituição.

De acordo com a autarquia, depois de testados todos os utentes e colaboradores, 45 utentes e sete funcionários testaram positivo.

Em causa está o lar de São Vicente, pertencente ao Centro Social e Paroquial de Alcabideche.

Na quinta-feira, o município revelou que, dos 71 utentes, 45 testaram positivo, 25 negativo e um caso foi inconclusivo.

Este é o segundo caso em poucos dias de doentes Covid-19 em lares do concelho de Cascais, depois de, na segunda-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) ter dado conta de um surto num lar em São Domingos de Rana.

Neste lar, 41 dos 46 utentes estão infetados com o novo coronavírus, assim como seis profissionais daquela estrutura residencial, tendo-se registado um óbito.

Em Portugal, morreram 1.587 pessoas das 42.782 confirmadas como infetadas, de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde.