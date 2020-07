Detidos padrastos suspeitos de vários crimes de abuso sexual das enteadas

Um homem tem 31 anos está a ser investigado pela alegada prática de “cerca de 40 crimes de abuso sexual de crianças agravado, na forma consumada”, explica a Policia Judiciária em comunicado.

Os alegados crimes terão sido cometidos “durante os últimos dois anos, quando o autor, padrasto da vítima, agora com 13 anos, aproveitando o facto de ter com aquela períodos de coabitação, obrigou a mesma a suportar atos sexuais de relevo”.

A detenção foi feita pela Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo. Presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação (OPH).

Um outro indivíduo, este com 35 anos, foi também detido na área da Grande Lisboa pela suspeita da prática de “inúmeros crimes de abuso sexual de crianças agravado, na forma consumada”.

Neste caso, “os factos foram cometidos no decurso do último ano, quando o autor, padrasto da vítima, de seis anos, prevalecendo-se do facto de residirem na mesma habitação, a submetia a práticas sexuais durante as ausências da mãe da menor”.

O detido ficou sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação.