Balanço DGS. Há mais 11 mortos (o número mais alto desde 2 de junho) e 374 infetados

Nas últimas 24 horas, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou mais 11 mortos (toda na região de Lisboa e Vale do Tejo) e 374 infetados (300 dos quais também nesta região) com Covid-19.

O número de óbitos hoje revelado é o mais alto desde 2 de junho, quando houve 14 mortes.

Ainda segundo o boletim epidemiológico diário da DGS, e desde o início da pandemia, Portugal regista um total acumulado de 43.156 casos positivos – dos quais 28.424 já recuperaram –, enquanto o número de mortos relacionados com esta doença respiratória infecciosa totalizou 1.598 esta sexta-feira.

Os 11 óbitos hoje registados ocorreram na Região de Lisboa e Vale do Tejo, que concentra mais novos casos de infeção, 300 ao todo.

Esta é região do país mais afetada pela covid-19, com um total de 491 mortes entre 19.956 infetados.

Seguem-se as regiões do Norte, que mantém 819 mortos entre 17.664 infetados (+40); do Centro, com 248 mortos (número revisto em baixa em relação a quinta-feira, que contabilizava 249) entre 4.137 infetados (+16); do Algarve, com 15 mortos (sem alterações em relação a quinta-feira) e 649 infetados (+10) e do Alentejo, com 10 mortos (+1) entre 507 infetados (+8).

Sem alterações face ao balanço anterior, o arquipélago dos Açores mantém 15 mortos entre 151 infetados, enquanto o da Madeira 92 infetados, sem óbitos registados.

O número de doentes hospitalizados desceu para 495 (-15) e o de internados em unidades de cuidados intensivos para 72 (-5).

De acordo com o boletim, aguardam pelo resultado de análises laboratoriais 879 pessoas (-501) e há 31.433 (+159) contactos sob vigilância das autoridades de saúde.