Portugueses no Reino Unido "destroçados" e prontos a contornar exclusão do corredor aéreo

Os rumores que duravam já há uma semana foram confirmados esta sexta-feira, depois de o Governo britânico ter excluído Portugal da lista de países que podem ser visitados sem que seja necessário fazer uma quarentena obrigatória no regresso ao Reino Unido. Para além do grande impacto que esta decisão terá no setor do turismo em Portugal, tem ainda um outro lado: torna mais difícil que os emigrantes portugueses no Reino Unido tenham condições de regressar a casa este verão.

Marta Gonçalves do Couto, que vive no Reino Unido há quatro anos, já tinha contado à Renascença como era difícil viver na incerteza de saber se o regresso a casa seria adiado. Marta tem viagem marcada para 4 de agosto, uma viagem que não será possível se a quarentena ainda for obrigatória, porque, apesar de Marta poder trabalhar a partir de casa, “para o meu marido é impossível regressar ao Reino Unido e depois estar mais duas semanas em casa”.

A exclusão de Portugal, ainda que esperada, nem por isso foi melhor recebida e deixou Marta “destroçada". "Nem queria acreditar quando li. Não consigo compreender como colocam português no mesmo ‘saco' que os EUA”, outro país excluído da lista de corredores aéreos anunciados hoje e fortemente afetado pela pandemia", diz.

Edgar Moreira vive há três anos no Reino Unido e tem duas semanas de férias marcadas para o final de julho. Edgar diz que há dois meses esta notícia seria uma surpresa, mas depois do aumento de casos em Lisboa nas últimas semanas “comecei a recear o pior, pensei mesmo que não teríamos hipóteses de ir a Portugal neste verão.”

Apesar de saber que a decisão ainda pode ser revista até viajar, Edgar vai cancelar o hotel que tinha marcado no Algarve. Os voos serão adiados para o final de Agosto, para visitar a família “caso a situação mude”. Caso isso não seja possível, os voos - e o regresso a Portugal - serão adiados para o final do ano ou mesmo para 2021. Enquanto a quarentena for obrigatória no regresso ao Reino Unido uma ida a Portugal fica “fora de questão a nível profissional” e diz mesmo que foi “alertado pelo meu patrão que não havia possibilidade de ficar em casa duas semanas”.