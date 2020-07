Jean Castex nomeado primeiro-ministro francês

O novo primeiro-ministro francês é Jean Castex. O responsável por organizar o fim do confinamento foi escolhido pelo Presidente Emmanuel Macron para suceder a Édouard Philippe.

No início de junho, altura em que cessou as suas funções temporárias de "Senhor Desconfinamento", como é muitas vezes referido, algumas fontes próximas do chefe de Estado avançaram à imprensa que Castex podia ser "o que quisesse" numa possível remodelação governamental.

Jean Castex tem 55 anos e era até agora autarca da cidade de Prades, no sul de França, junto à fronteira espanhola.

O novo primeiro-ministro pertencia até agora ao partido de direita Les Republicains.

O primeiro-ministro francês apresentou esta sexta-feira demissão ao presidente Emmanuel Macron, anunciou o Eliseu. “Edouard Philippe apresentou hoje a demissão ao presidente da República, que a aceitou. Assegurará, juntamente com os membros do governo, o tratamento dos assuntos pendentes até à nomeação de um novo executivo”, refere o comunicado citado pela agência Reuters.

Philippe, o primeiro-ministro mais popular que Emmanuel Macron, de acordo com as sondagens, chegou da direita e nunca se juntou ao partido República em Marcha, do presidente Macron.