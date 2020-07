Xadas coloca o Marítimo na rota da manutenção

O Marítimo somou a segunda vitória seguida, esta sexta-feira, na abertura da 30ª jornada da I Liga, em casa do Santa Clara, por 1-0, um resultado que representa um passo importante na luta da equipa insular pela manutenção.

O único golo da partida foi marcado na segunda parte, por Xadas, jogador emprestado pelo Braga, aos 71 minutos. O médio bateu um livre que ninguém desviou e acabou por trair o guarda-redes Marco. Foi o primeiro golo de Xadas ao serviço do Marítimo, depois de ter sido cedido em janeiro.

Com este resultado, o Marítimo coloca pressão nos adversários na luta pela manutenção. A equipa de José Gomes sobe, à condição, ao 11º lugar, com 34 pontos.

Atrás, seguem Gil Vicente, com 33 pontos, Paços de Ferreira e Belenenses, com 31, Tondela e Vitória de Setúbal, com 30, e Portimonense, com 27. O Desportivo das Aves já está despromovido, com apenas 14 pontos.

Já o Santa Clara mantém os 38 pontos, no 10º posto, e pode ver Boavista e Moreirense, que somam os mesmos pontos, fugir na classificação.