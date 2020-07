Wilson Eduardo já não é jogador do Braga

O Sporting de Braga confirmou a saída de Wilson Eduardo, que estava em final de contrato com o clube minhoto. De acordo com "O Jogo", o clube não acionou o mecanismo para prolongar o vínculo do jogador até ao fim da época.

O contrato de Wilson Eduardo era válido até 30 de junho e jogador já não faz parte dos quadros do clube.

Num breve comunicado, o Braga despede-se do jogador de 29 anos que representou o clube nas últimas cinco temporadas.

"São tantos os momentos, tantas as alegrias, tantas as emoções que o camisola 7 proporcionou, que terá para sempre um lugar no coração de todos os bracarenses. Marcou a diferença pela sua irreverência e contribuiu para as conquistas da Taça de Portugal em 2016 e da Taça da Liga esta temporada", pode ler-se.

Ao serviço do Braga, Wilson Eduardo somou 45 golos em 154 jogos disputados.