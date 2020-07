Sp. Braga. Artur Jorge na cadeira de sonho e a pensar no pódio da I Liga

"Temos objetivos bem definidos, desde o início da época, e temos de tentar lutar por eles. Estamos mais afastados da posição em que já estivemos. Temos margem atrasada em relação ao nosso principal rival, mas vamos continuar olhar para cima", diz o novo treinador do Braga, na primeira conferência de imprensa nessa qualidade.

Sentado na cadeira de sonho, Artur Jorge está empenhado em tentar levar o Sporting de Braga a terminar a época no 3.º lugar. O atraso de cinco pontos para o Sporting, reconhece, é considerável, mas o objetivo "é continuar a olhar para cima".

Continuar enquanto Salvador quiser

Antigo jogador do Sporting de Braga, Artur Jorge tem uma vida ligada ao clube. Estava a treinar os juniores e o plano previa que orientasse os sub-23 na próxima época. Com a saída de Custódio, precipitou-se a possibilidade de assumir a equipa principal.

"Atinjo o ponto mais alto na estrutura do Braga. Estoi muito contente com esta oportunidade dada pelo presidente e estou aqui para dar o melhor e contribuir para o sucesso do Sporting de Braga. Estarei cá enquanto o presidente entender. Não imaginam a minha alegria por estar neste lugar", reforça o técnico.



Ricardo Esgaio, Fransérgio e Rolando, castigados, Sequeira e Tormena, lesionados, não são opções para o desafio com o Aves.

A partida, referente à jornada 30 do campeonato, está marcada para este sábado, às 21h30.