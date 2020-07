Pepa encara jogo contra o Vitória de Setúbal como uma final

O treinador do Paços de Ferreira, Pepa, não está à espera de facilidades frente a um Vitória de Setúbal “muito forte”, na I Liga de futebol, considerando o jogo da 30.ª jornada como “uma final”.



“[O Vitória de Setúbal] É uma equipa muito forte e muito agressiva, que vai encarar o jogo como se de uma final se tratasse. Como nós”, disse Pepa, em conferência de imprensa.

O técnico pacense desvalorizou a mudança no comando técnico dos sadinos e o efeito das três expulsões do último jogo para o encontro de sábado, no Bonfim, repisando a ideia de que “o que está para trás, ficou para trás”.

“O Setúbal tem boas individualidades e jogadores experientes, e vai estar fortíssimo amanhã [sábado]. Faltam cinco jogos, vai ser jogo a jogo, sempre com um espírito de final”, sublinhou.

Pepa falou de “um jogo de nervos de aço” e defendeu que os aspetos emocionais podem ser determinantes no desfecho do encontro.



“O metro quadrado e o ponto estão muito caros. O Paços precisa de pontos como do pão para a boca, mas a equipa respira confiança e qualidade. O jogo é frente a um adversário direto e quem for mais equipa em termos emocionais ao longo de todo o jogo [fica mais perto de vencer]”, concluiu.



Hélder Ferreira, a cumprir castigo, junta-se na lista de indisponíveis aos lesionados Simão Bertelli e Murilo.



No histórico de confrontos, os sadinos somam ligeira vantagem nos jogos no Bonfim, somando sete triunfos contra cinco dos pacenses em 16 encontros para o principal campeonato.



Na classificação, o Paços de Ferreira ocupa o 13º lugar, com 31 pontos, mais um do que o Vitória de Setúbal, atualmente no 16º posto, no limite da permanência. O encontro realiza-se no estádio do Bonfim, no sábado, às 17:00, e vai dirigido por João Pinheiro, da associação de Braga.