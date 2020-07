Leixões confirma Tiago Fernandes como novo treinador

O Leixões confirmou, esta sexta-feira, que Tiago Fernandes é o novo treinador. A escolha já estava feita há algum tempo, mas só agora foi oficializada.

O técnico, de 38 anos, sucede a Manuel Cajuda e estava livre, depois de ter sido demitido do Estoril, no decorrer desta época. Esta será a sua segunda experiência na II Liga.

Antigo treinador dos juniores do Sporting, Tiago Fernandes orientou a equipa principal dos leões, de forma interina, após a saída de José Peseiro. Teve experiência de I Liga no Chaves, clube que orientou na época passada, mas do qual foi dispensado ainda com a época a decorrer.