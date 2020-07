Interesse do Braga? João Pedro Sousa "orgulhoso por estar associado ao Famalicão"

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, recusa comentar os rumores que o associam ao cargo vago no Sporting de Braga e remete o foco para o atual clube.

"Para mim é um orgulho estar associado ao Famalicão. Esse é o meu maior orgulho. Tenho contrato com o Famalicão e estou orgulhoso com o crescimento do clube. Tudo o que se fala, não retira um milímetro de atenção", disse.



O técnico admitiu que a derrota frente ao Portimonense, "foi o jogo menos conseguido da época", mas garantiu que a equipa já "está preparada" para o Tondela, no encontro da 30.ª jornada da I Liga de futebol.

João Pedro Sousa, na conferência de antevisão da partida com o Tondela, referiu que o trabalho para o próximo jogo passou por "perceber onde se pode magoar" o adversário para conseguir a vitória.

"Em relação ao último jogo temos que perceber o porquê de uma exibição tão negativa. Assumimos que foi o jogo menos conseguido da época e temos que trabalhar sobre o jogo. Perceber onde é que o Tondela nos pode ferir e onde é que podemos magoar o Tondela, neste curto espaço de tempo também temos que treinar e recuperar e já estamos preparados para este novo desafio", admitiu o técnico.

O treinador famalicense, questionado sobre o facto de ver beliscado o objetivo de garantir o quinto lugar no final do campeonato, desvalorizou.

"O maior de todos os objetivos, não fugindo a questão nenhuma, é tentar ganhar os últimos cinco jogos. Nós somos profissionais e estamos obrigados a isso", referiu.

João Pedro Sousa abordou ainda a questão de o Famalicão ter perdas de pontos com adversários da parte inferior da tabela, lembrando que é com essas equipas que os famalicenses encontram mais dificuldades.

"É um facto. Fizemos bastantes pontos com as equipas da metade superior da tabela e não tantos como gostaríamos com as da parte inferior. São equipas e formas de jogar diferentes, estamos a encontrar mais dificuldades, principalmente nos jogos em casa, com as equipas pior classificadas e há momentos do jogo em que percebemos que temos de melhorar. Esses momentos do jogo estão identificados e temos de dar uma resposta diferente", afirmou também.

O Famalicão, no sexto lugar, com 45 pontos, desloca-se este domingo, às 19:15 horas, ao reduto do Tondela, que ocupa o 15.º lugar, com 30, para um encontro da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.