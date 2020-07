"É um erro pensar num Benfica frágil", diz treinador do Boavista

O treinador do Boavista não acredita que a sua equipa terá pela frente um adversário fragilizado pelos resultados recentes, no encontro deste sábado, na Luz, com o Benfica. Daniel Ramos considera que "é um erro" pensar assim.

"É um erro pensarmos que vamos ter a tarefa facilitada. A competência e a qualidade continuam lá. Temos de ser competentes porque do outro lado estará uma equipa que quer dar uma resposta boa porque quer fugir da situação em que está. Não estamos à espera de facilidades", disse o técnico, em conferência de imprensa.

O Boavista esteve perante um cenário semelhante há duas jornadas, quando visitou o Dragão. O FC Porto vinha de um empate na Vila das Aves e tinha permitido a reaproximação do Benfica. No entanto, a resposta dos azuis e brancos, sobretudo na segunda parte, foi vigorosa, alcançado uma vitória por 4-0.

A forma de contrariar a força do adversário, salienta Daniel Ramos, "é reduzir ao máximo as qualidades do Benfica e responder aos seus pontos fortes. Vamos ter de perceber onde têm debilidades e explorar essas debilidades. Se respondermos bem a este nível podemos estar mais próximos do resultado que pretendemos", determina o treinador.

Fabiano é a grande dúvida para a deslocação à Luz. O defesa está a recuperar de problemas físicos. O Boavista, já com a manutenção assegurada, está no 9.º lugar do campeonato e venceu três dos últimos quatro jogos. Defronta o Benfica, segundo classificado que estreia Veríssimo como treinador e vem de duas derrotas seguidas.

O jogo, relativo à jornada 30 da I Liga, está marcado para as 21h15 de sábado. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.