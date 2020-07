Dois reforços, uma ferida e uma fórmula

Dois reforços a caminho do Benfica estão em destaque na manchete do "Record".

"Helton Leite e Taremi certos", garante o diário. O guarda-redes é titular do Boavista; o ponta de lança é o melhor marcador do Rio Ave. Com a apresentação dos dois reforços, o "Record" escreve, ainda, que Benfica pressiona Jesus para a próxima época.

"O Jogo" destaca, esta sexta-feira, entrevista a Steven Defour, duas vezes campeão pelo FC Porto, após perseguição ao Benfica. "Decisivo foi ferir o Benfica", diz o jogador belga. "Nos momentos certos, o FC Porto é mentalmente forte", completa.

O FC Porto está na liderança do campeonato, à entrada para a jornada 30, com seis pontos de vantagem sobre os encarnados.

"A Bola" dedica manchete ao Sporting: "Fórmula Amorim". O diário conta como o Sporitng mudou após a entrada do novo treinador e anota três pilares do trabalho do treinador: relação com os jogadores, métodos de treino e mentalidade.

Do mercado de transferências, "A Bola" anuncia que Antunes é desejado em Alvalade. O lateral-esquerdo, internacional português, terminou contrato com o Getafe. O "Record" aponta o guarda-redes Adán, suplente do Atlético de Madrid como possibilidade para o Sporting, em alternativa a Robin Olsen, suueco da Roma emprestado ao Cagliari.

Em destaque nos três desportivos, a acusação a Luís Filipe Vieira na Operação Lex, em que, segundo a TVI, o presidente do Benfica responderá pelo crime de recebimento indevido de vantagem

Outro dos temas transversais é a saída de Julio Velázquez do Vitória de Setúbal. O treinador espanhol é substituído por Meyong.