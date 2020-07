Desportivo das Aves "está mais pressionado do que o Sporting de Braga"

O treinador Nuno Manta Santos frisou que o despromovido Desportivo das Aves está obrigado a preservar o “caráter, compromisso e respeito” no terreno do Sporting de Braga, em duelo da 30.ª jornada da I Liga de futebol.

“Sinceramente há muito mais pressão para o Aves do que para o Braga neste momento. Equipas como o Braga estão sempre fortes e nunca fragilizadas. Vão querer responder ao último resultado, fazer um bom jogo e ganhar. Cabe-nos lutar intensamente, sermos rigorosos e discutir o jogo até ao fim”, projetou o técnico, em conferência de imprensa.

No primeiro de cinco duelos para cumprir calendário, após a descida consumada na segunda-feira, graças ao deslize caseiro com o Moreirense (1-0), os avenses encaram outra formação minhota, a viver a quarta mudança de treinador esta temporada, com Artur Jorge no lugar de Custódio, que se demitiu na quarta-feira ao fim de seis partidas.

“É um adversário difícil e com muita qualidade, que está numa luta competitiva muito grande pelos primeiros lugares da tabela. Com a entrada do novo treinador tem uma motivação extra para mostrar boas dinâmicas e apresentar-se na melhor forma. Há três resultados possíveis e vamos lutar para dar uma alegria muito grande a todos”, afiançou.

Nuno Manta Santos admitiu que o estado anímico dos jogadores do Desportivo das Aves “não foi o melhor” durante a semana, sobretudo para quem “perde com alguma regularidade”, deixou de ganhar há 10 rondas seguidas e ainda não marcou golos desde a paragem provocada pela pandemia de covid-19, o que “não muda o trabalho em nada”.

“O objetivo é o mesmo: ganhar todos os jogos, apresentando uma boa equipa, organizada e com caráter, a dignificar o brio profissional de toda a estrutura e da instituição Aves. O meu compromisso desde a retoma tem sido caráter, compromisso e respeito. É isso que tenho pedido aos jogadores até ao fim”, partilhou.