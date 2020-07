Rádio espanhola diz que Messi deixa Barcelona em 2021

Lionel Messi pretende, de acordo com a rádio Cadena Ser, deixar o Barcelona no final da próxima época, em junho de 2021, altura em que termina contrato.

Segundo a notícia da rádio espanhola, Messi suspendeu as negociações para renovar com os catalães por estar descontente com a forma como tem sido tratado. O jornal "Mundo Deportivo", entretanto, desmentiu que as conversações estejam em pausa, citando fonte da direção do clube.

Messi estará agastado com o facto de ser apontado como responsável pela crise de resultados que o Barcelona atravessa. Além disso, o argentino tem sido, também, responsabilizado por problemas no balneário, no relacionamento com alguns companheiros.

O Barcelona empatou três dos últimos quatro jogos e caiu para o 2.º lugar da liga espanhola, a quatro pontos do Real Madrid.

Messi, de 33 anos, cumpre a 16.ª época no Barça e nunca representou outro clube. Esta temporada, tem 27 golos, em 37 jogos.