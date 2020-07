Arsenal renova com promessa brasileira

O Arsenal anunciou a renovação de contrato com o jovem avançado brasileiro Gabriel Martinelli. O clube londrino não revela a duração do vínculo e apenas esclarece que se trata de um "contrato de longa duração".

O jovem jogador de apenas 19 anos chegou ao Arsenal apenas no último verão, proveniente do Ituano, do Brasil.

Na sua primeira época, Martinelli apontou dez golos em 26 jogos disputados e é visto como uma das principais promessas do Arsenal.

O treinador Mikel Arteta expressou a sua satisfação pela renovação de contrato de Martinelli.

"Estou muito fez que o Gabi assinou um novo contrato. É um jogador muito jovem e que nos impressionou com as suas exibições, atitude e ética de trabalho", disse

O extremo está atualmente lesionado e foi operado a uma lesão no joelho esquerdo, sofrida num treino a 21 de junho. Martinelli só voltará a jogar na próxima temporada.

Um dos golos apontados por Martinelli esta época foi frente ao Vitória de Guimarães, no Estádio Emirates, na fase de grupos da Liga Europa.