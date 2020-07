Fórmula 1 regressa quatro meses depois, sem público e com passagem provável por Portugal

A Fórmula 1 está de regresso este fim de semana, com o primeiro de dois Grande Prémios na Áustria, com um calendário profundamente alterado e inacabado - com Portimão à espreita como provável passagem -, sem público, para já, e com transferências acordadas para a próxima temporada.



O Campeonato do Mundo estava inicialmente agendado para arrancar no fim de semana de 14 e 15 de março, com o tradicional Grande Prémio da Austrália e com milhares de espectadores presentes nas ruas de Melbourne.

Já com a Covid-19 em propagação ativa no país e no resto do mundo, os responsáveis pela organização da Fórmula 1 e da corrida em Melbourne mantiveram esperança na realização do mesmo até à última.

A confirmação de casos positivos no "staff" da McLaren levaram a que a equipa desistisse da presença no primeiro GP da época na quinta-feira, véspera da primeira sessão de treinos livres.

A poucas horas do regresso dos carros à pista, o Grande Prémio foi suspenso (e, mais tarde, cancelado), assim como toda a temporada da Fórmula 1. Passados quase quatros meses, a Fórmula 1 regressa à pista, não em Melbourne, mas na Áustria.