“Negócio da TAP é ruinoso para Portugal”, diz Associação Comercial do Porto

“Não é normal que um habitante do Minho, de Trás-os-Montes ou do Algarve pague por uma empresa que não lhe presta serviço”, afirma o presidente da Associação Comercial do Porto.

O presidente da Associação Comercial do Porto, considera que “se o Governo está a apostar numa empresa com uma quantidade de dinheiro tão avultadas, ela tem, de facto, de prestar um serviço público, ser útil e ser realmente uma companhia de bandeira”.

O Governo anunciou na quinta-feira que chegou a acordo com os acionistas privados da TAP, ficando com 72,5% do capital da companhia aérea, por 55 milhões de euros, com a aquisição da participação (de 22,5%) até agora detida por David Neeleman. O empresário Humberto Pedrosa detém 22,5% e os trabalhadores os restantes 5%.

O executivo esclareceu que a Atlantic Gateway passa a ser controlada por apenas um dos acionistas que compunha o consórcio, designadamente o português Humberto Pedrosa, dono do grupo Barraqueiro.

O dono da companhia aérea Azul, David Neeleman, sai da estrutura acionista da TAP.