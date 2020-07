Crise na aviação civil. A única certeza é a de que a recuperação será lenta

Com a crise pandémica, um "tsunami" varreu as contas das companhias aéreas. As imagens de aviões estacionados em aeroportos vazios correram o mundo, mas o pior está para vir e chama-se incerteza.

A recuperação depende muito dos clientes voltarem a ganhar confiança, não só no transporte aéreo, mas também nas deslocações fora das respectivas zonas de conforto, da eventualidade de uma segunda vaga do vírus, do "timing" de uma vacina e das restrições decididas por cada país.

Falências, insolvências e apoios

Nenhuma companhia aérea ficou indiferente à actual pandemia. A maioria foi obrigada a estacionar cerca de 60% da frota até abril e reduzir a capacidade em mais de 80%.

Várias companhias mundiais consideradas estratégicas já receberam apoios governamentais, como a alemã Lufthansa, a Singapore Airlines e a Air New Zealand Limited.

Outras empresas, menos estratégicas ou com perfis de crédito mais fracos, estão a ter mais dificuldade em aceder a apoios. É o caso da Virgin Atlantic Airways, que ainda bateu à porta do governo, mas o executivo britânico não cedeu. A solução passa agora por um pacote de reestruturação com financiamento 100% privado, parte será injectado directamente por Richard Branson.

Mas nem todas as companhias estão a encontrar uma saída, já existem casos de falências e insolvências, como a LATAM Airlines, a Virgin Australia, a Avianca da Colômbia, a Flybe e a operadora aérea regional dos Estados Unidos da América Trans States Airlines.

Covid-19 obriga governos a injectar 25 mil milhões nas transportadoras europeias

Até ao final de junho, segundo as contas da agência Fitch, as companhias aéreas europeias já receberam mais de 25 mil milhões de euros em apoio direto à liquidez, na sequência da pandemia. Destes, quase 19 mil milhões foram aprovados diretamente pela Comissão Europeia. A Lufthansa e a Air France receberam as maiores injeções de capital.

O governo alemão vai colocar 9 mil milhões no grupo lufthansa e torna-se o maior acionista, com 20% do capital. A Lufthansa, que detém a Austrian Airlines, injetou ainda 150 milhões de euros na companhia austríaca, a somar ao empréstimo de 300 milhões de euros, garantidos a 90% pelo Estado.

A Alemanha aprovou também um empréstimo de 550 milhões, com garantia estatal, à Condor e uma garantia de 1,8 mil milhões de euros à Tui.

Em França o governo vai distribuir 15 mil milhões de euros pela indústria aeronáutica, o que inclui a fabricante de aviões Airbus e a companhia aérea nacional Air France (7 mil milhões no total, 4 mil milhões são um empréstimo garantido a 90%).

A Finlândia acordou recapitalizar a Finnair em 286 milhões de euros e garantir um empréstimo de 600 milhões.

A SAS -- Scandinavian Airlines System, transportadora multinacional da Suécia, Noruega e Dinamarca, conseguiu garantias da Suécia e da Dinamarca para dois empréstimos de 137 milhões de euros. O Governo sueco vai ainda garantir transportadoras aéreas com licença comercial de aviação do país, no valor de 455 milhões de euros.