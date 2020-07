Veríssimo, a "almofada" de Vieira

Luís Norton de Matos acredita que Nélson Veríssimo pode ficar à frente da equipa do Benfica até ao final da temporada.

Antigo chefe de equipa do agora técnico interino da Luz, durante a passagem de ambos pela formação B das águias, Norton de Matos pega no seu próprio exemplo - enquanto dirigente - para sustentar esta opinião, lembrando que não é fácil à estrutura benfiquista encontrar novo, e definitivo, timoneiro nesta fase final da temporada.

"Quando fui diretor desportivo do Sporting, e foi preciso mudar de treinador, contactei com treinadores de muito renome em todo o mundo. E temos de ter consciência de uma coisa: não é fácil ir buscar treinadores a meio da época - que não se querem queimar -, e que queiram atirar-se de cabeça para um projeto como é o do Benfica, neste momento. Por isso, não é fácil encontrar um treinador no imediato. Depende do que é que o Benfica vai querer", observa, nesta entrevista a Bola Branca.