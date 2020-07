Treinador do Boavista defende que Helton Leite tem lugar no Benfica

Helton Leite será reforço do Benfica e o treinador do Boavista, sobre a qualidade do guarda-redes, tem a dizer, somente, que se tratar de um jogador de nível mundial.

"Pode ir para o Benfica, ou para qualquer outro clube de grande nível. O Helton Leite é um guarda-redes de qualidade mundial", diz Daniel Ramos.

O "Record" informa que o acordo será fechado, após o jogo entre os dois clubes, mas isso não perturba o técnico dos axadrezados, que confia em pleno na capacidade do seu jogador.