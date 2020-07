Nélson Veríssimo reconhece. "Saída de Lage teve impacto forte nos jogadores"

Nélson Veríssimo, treinador interino do Benfica, reconhece que a saída de Bruno Lage teve um impacto forte nos jogadores, que reconhecem parte da culpa no insucesso recente da equipa.

"A saída do Bruno teve um impacto forte nos jogadores. Eles sentem que fruto dos resultados, o treinador saiu. Sentem que era alguém de quem gostavam. Tentamos criar situações para poderem voltar a ter alguma alegria", disse, em conferência de imprensa.

O interino assume também responsabilidade pelos resultados negativos: "Eu, todos os elementos da equipa técnica e os jogadores não podemos só colher louros quando as coisas correm bem".

O Benfica regressa à competição no Estádio da Luz contra o Boavista e Nélson Veríssimo quer quebrar o mau momento com uma vitória.

"Tivemos quatro dias para preparar o Boavista e encaramos com espírito de missão. O melhor remédio é ganhar, porque vimos de um ciclo menos positivo. Os jogadores tiveram um grande empenho, como já mostravam com o Bruno. Em quatro dias não há muito para mudar, eu estava integrado na equipa do Bruno Lage e ele tinha uma forma de ver o jogo com a qual me identifico.

Futuro não foi tema

O técnico foi ainda abordado várias vezes sobre o que se poderá passar após o jogo com o Boavista, mas recusou comentar o assunto. "Vou falar exclusivamente sobre o Boavista".

Veríssimo ainda acredita no título enquanto for matematicamente possível: "Enquanto essa possibilidade estiver em aberto, vamos lutar por ela, a começar já amanhã".

O Benfica recebe o Boavista este sábado, às 21h15, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.